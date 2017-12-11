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08 декабря 2017
20:22  11 декабря 2017 0

Федору Емельяненко на Ямале подарили буровую вышку, песца и ненку. ФОТО, ВИДЕО

Федора Емельяненко (слева) встречали в Муравленко с размахомФото: страница А.Подороги в Фейсбук

На прошедших выходных, 9 и 10 декабря, Федор Емельяненко был в гостях на Ямале. Приглашающая сторона приготовила богатую программу и щедро одарила подарками «Последнего Императора».

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко был приглашен в город Муравленко, где прошел окружной чемпионат и первенство по самбо. Турнир был посвящен Дню Героев Отечества и памяти сотрудников ФСБ России, погибших при освобождении Беслана.

Весь предшествующий соревнованиям день прославленного бойца чествовали и показывали свои достижения в деле спортивного и патриотического воспитания молодежи сотрудники муниципалитета во главе с мэром города Александром Подорогой. В спортклубе, где готовились к турниру спортсмены, организаторы устроили фото и автографсессию Федора Емельяненко с участниками соревнований. Правда, «Последний Император» отказался расписываться на буклетах с собственным изображением, чем привел в замешательство организаторов. Но это не помешало им вручить подарки чемпиону.

Город подарил Федору Емельяненко кимоно своего спортивного клуба, а президент Ямальского союза смешанных единоборств вручил большую картину изготовленную из меха песцов и инкрустацией, на которой изображена девушка ненецкой национальности и буровая вышка.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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