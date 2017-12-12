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12 декабря 2017
11 декабря 2017
00:51  12 декабря 2017 0

Украинские радикалы увидели угрозу национальной безопасности в советских мультфильмах

Чебурашке не повезло: украинские радикалы объявили его персоной нон гратаФото: Flickr

Запрещенная в России украинская радикальная националистическая группировка «Правый сектор» предложила запретить демонстрацию на территории страны мультфильмов, снятых в период с 1951 по 1991 год. Националисты считают, что только так можно уничтожить всякое напоминание о советском прошлом.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», радикалы также выступили против продажи на территории Украины мягких игрушек и изделий из трикотажа, произведенных в России. К реализации своих фантазий активисты приступили, не дожидаясь решения на государственном уровне.

Радикалы «Правого сектора» уже провели рейды по рынкам и магазинам в разных регионах страны. В ходе акций националисты изымали у предпринимателей товары, произведенные в России, а также компакт-диски с записями мультфильмов, снятых в СССР. По сообщениям СМИ, полиция в данные инциденты не вмешивалась.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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