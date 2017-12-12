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12 декабря 2017
11 декабря 2017
01:25  12 декабря 2017 0

Роспотребнадзор рассказал об источнике вони в Москве

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Ранее специалисты считали, что зловоние исходит от мусора на подмосковных свалкахФото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной неприятного запаха, а Москве и Подмосковье являются объекты нефтеперабатывающей и нефтегазовой промышленности, заявили специалисты управления Роспотребнадзора по Москве. При этом в ведомстве уверены: превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировано.

«По результатам исследований установлено, что причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные, — приводит RT сообщение пресс-службы московского управления Роспотребнадзора. — Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, а также объекты энергетики и других отраслей промышленности».

Напомним, ранее Росприроднадзор заявлял, что источником вони в столице могли стать полигоны бытовых отходов в Балашихе или Печатниках. Как писало «URA.RU», еще на прошлой неделе жители сразу нескольких районов Москвы начали жаловаться на неприятный запах. «Ядовитый запах с улицы проникает в дома и квартиры», — писали москвичи в соцсетях.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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