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10 декабря 2017
17:06  10 декабря 2017 0

Росприроднадзор рассказал, откуда взялась вонь в Москве

Клипарт. Административные здания. Москва, дорожные знаки, москва, кремль, поворот, разворот запрещен
Жители столицы пожаловались на «ядовитый» запахФото: Антон Белицкий © URA.RU

По данным Росприроднадзора неприятный запах в столице может исходить от мусорных полигонов, расположенных в Балашихе или Печатниках. Там гниют отходы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс- службу ведомства.

«Вероятность сохраняется, что это „Кучино“ <…> В Печатниках свалка проверялась. Она в настоящий момент рекультивируется, и есть опасения, что это пошло оттуда. Запах кислой капусты — это меркаптановая группа, это запах гниения отходов», — приводит агентство слова представителя Росприроднадзора.

Ведомство проверило оба полигона, а также мусоросжигательные заводы, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения и АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Новость по теме
Жители Москвы массово жалуются на странный запах в воздухе

Ранее полигон «Кучино» в Балашихе уже назывался в качестве возможного источника неприятного запаха в Москве. В частности, такую версию озвучили в Росгидромете. Мусорную свалку закрыли летом после жалоб местных жителей Владимиру Путину во время «прямой линии», напоминает РБК?.

Однако позднее глава Балашихи Сергей Юров назвал «по меньшей мере странной» эту версию. Юров, со ссылкой на данные метеорологической службы написал, что в последние дни преобладает южный ветер, так что искать причину запаха в этом городе «бессмысленно и непрофессионально», отмечает Nation News.

Жители Москвы начали жаловаться на неприятный запах в столице в минувшую пятницу, 8 декабря. Сероводород в воздухе заметили в нескольких районах столицы. «Ядовитый запах с улицы проникает в дома и квартиры», — писали москвичи в соцсетях.

Рита Теркина
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