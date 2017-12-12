{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
09:49  12 декабря 2017 0

Бывший экипировщик олимпийской сборной России стал поставщиком МОК

Медведев и ко. Форум Сочи-2014, медведев дмитрий, Куснирович Михаил, боско, bosco
Куснирович (справа) держит продукцию своей фирмы BoscoФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Российская компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича будет главным поставщиком одежды для Международного олимпийского комитета (МОК), начиная с Олимпийских игр в 2018 году. Она предоставит парадную и спортивную форму сотрудникам МОК.

По словам представителя компании Ольги Юдикс, Bosco выиграла тендер на экипировку комитета, потеснив не менее известную фирму Nike. Срок действия контракта не называется, сообщает РБК со ссылкой на издание Inside The Games.

Отмечается, что с 2002 по 2017 года Bosco занималась пошивом экипировки для олимпийской сборной России. Куснирович одел ее последний раз на прошлых Играх — в Рио-де-Жанейро. Как передает «Национальная служба новостей», тогда создатели формы опирались на концепцию русских художников-авангардистов.

Как уже сообщало «URA.RU», сейчас в этом качестве Bosco di Ciliegi сменила фирма ZA Sport, которой руководит дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина — Анастасия Задорина. Представленная ей экипировка вызвала шквал насмешек в Сети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров