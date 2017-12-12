Российская компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича будет главным поставщиком одежды для Международного олимпийского комитета (МОК), начиная с Олимпийских игр в 2018 году. Она предоставит парадную и спортивную форму сотрудникам МОК.
По словам представителя компании Ольги Юдикс, Bosco выиграла тендер на экипировку комитета, потеснив не менее известную фирму Nike. Срок действия контракта не называется, сообщает РБК со ссылкой на издание Inside The Games.
Отмечается, что с 2002 по 2017 года Bosco занималась пошивом экипировки для олимпийской сборной России. Куснирович одел ее последний раз на прошлых Играх — в Рио-де-Жанейро. Как передает «Национальная служба новостей», тогда создатели формы опирались на концепцию русских художников-авангардистов.
Как уже сообщало «URA.RU», сейчас в этом качестве Bosco di Ciliegi сменила фирма ZA Sport, которой руководит дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина — Анастасия Задорина. Представленная ей экипировка вызвала шквал насмешек в Сети.