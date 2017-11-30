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30 ноября 2017
29 ноября 2017
08:48  30 ноября 2017 5

«Форма для детдомовцев?» В Сети высмеяли новую экипировку олимпийской сборной России. ВИДЕО

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
Сборная Россия может остаться за бортом Олимпийских Игр-2018Фото: pixabay.com © URA.RU

Экипировщик олимпийский сборной России Zasport провел презентацию формы, в которой российские спортсмены выступят на Играх 2018 года в Сеуле. Новое детище спортивных дизайнеров вызвало шквал критики в соцсетях/ Так, пользователи Twitter считают, что в таких вещах стыдно появляться даже на районных соревнованиях.

«Для спартакиады в Пензе сгодится», «Из-за одной этой формы стоит бойкотировать Олимпийские игры», «Это фиаско, братаны. Такое убожество! В такой форме стыдно было бы мусор ночью выкинуть», «Это форма для олимпийской сборной или для детдомовцев?», «Я-то считал, что хуже аляповатой формы от боско с завитушками и квадратиками ничего быть не может», — возмущаются пользователи Twitter.

Фирма Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийский сборной России в начале прошлого года. По словам руководителя бренда Анастасии Задориной, на данный момент уже пошиты 100 процентов униформы необходимой российским спортсменам для Игр в Южной Корее.

Решение о допуске сборной России до Зимней Олимпиады-2018 будет принято в декабре на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне. Участие нашей команды зависит от итогов расследования по делу о причастности чиновников Минспорта России к сокрытию допинговых нарушений и перепроверке допинг-проб российских спортсменов на Играх в Сочи.

Ранее ВГТРК заявила о намерении отказаться от трансляции Олимпиады, если сборную РФ не допустят до участия. Телеведущий Владимир Познер заявил, что он хорошо понимает вещателей, но сожалеет о таком решении. «Телевидение — это коммерческое предприятие. У нас нет некоммерческого телевидения. Если не будет участвовать Россия, то количество зрителей будет очень небольшим», — сказал он в интервью «Национальной службе новостей».

Сергей Макеев
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