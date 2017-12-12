В России хотят приравнять рекламу курсовых и дипломов к пиару наркотиков

09:35 12 декабря 2017 0

Доход теневой индустрии может составлять несколько млрд рублей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Министерстве образования подготовили законопроект, который запрещает рекламировать услуги по написанию курсовых работ, дипломов и диссертаций. Штраф для дельцов-нарушителей будет достигать полумиллиона рублей. Вузы, в свою очередь, хотят обязать публиковать научные работы в режиме онлайн.

Инициатива предполагает внесение изменений в законы «О рекламе» и «Об образовании в РФ». В законе «О рекламе» изменения могут коснуться 7 статьи, где говорится о недопустимости рекламы наркотиков, взрывчатки, человеческих органов и табака, пишет «Коммерсант». Нарушение данного законодательства предполагает штрафы от 2,5 тысяч рублей для граждан до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Наряду с запретом рекламы ведомство хочет обязать вузы публиковать на своих сайтах выпускные научные работы за исключением тех, в которых содержится коммерческая или государственная тайны. Оговаривается, что тексты дипломов должны быть аналогичны представленным на защите, а публикации должны находиться в открытом доступе не менее полугода после защиты. Похожая норма действует в отношении диссертаций с 2014 года.

По данным министерства ежегодно в России выпускается более 1,2 миллионов студентов. Компания «Антиплагиат» полагает, что треть сдаваемых дипломов наполовину списана. «Коммерсант» сообщает, что если учесть, что средняя цена диплома в интернете равняется 10-20 тысячам рублей, то годовой оборот теневой индустрии может составлять 4-6 миллиардов рублей.