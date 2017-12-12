12:01 12 декабря 2017 1

Пользователи соцсетей возмущены таким поведением молодого человека Фото из группы «Подслушано|Индустриальный|Нагорный|Парковы|Пермь» во «ВКонтакте»

В пермском торговом центре «Столица» сфотографировали гуляющего голого мужчину. Снимки, размещенные в соцсети «ВКонтакте», вызвали оживленную дискуссию.

Необычную прогулку запечатлели 11 декабря около 20:00. Фото активно стали обсуждать в соцсетях, и многие пермяки решили, что парень сделал это на спор. «Сотрудники охраны среагировали достаточно быстро, молодой человек был задержан и передан полиции. Ему грозит административное правонарушение по статье „Мелкое хулиганство“: нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — цитирует слова администрации торгового центра progorod59.ru

В комментариях часть пользователей не поддерживает такое поведение: «Дебилизм прогрессирует»; «Сотни сломанных детских психик. Сегодня вечером сотни мам, краснея, будут рассказывать своим дочерям о том, что это такое у дяди ниже пупка болталось, и для чего оно нужно»; «Его нужно срочно изолировать от общества».

Кто-то вступился за парня: «Че это голый то? Носки же надеты!»; «Жарко ему, видимо, стало)»; «Каждый из нас был молодым студентом и если не участвовал в дурацких ситуациях, то был свидетелем. Ни к чему строить из себя правильного, молодость, она такая». Назвали парня также «голым королем».

Один из подписчиков написал: «Я так за пивом один раз ходил и, да, я тогда проспорил» Другой задался вопросом: «А когда уже красивые девушки будут проигрывать споры?».

Как сообщало «URA.RU», в сентябре этого года по улицам Тюмени гулял абсолютно голый мужчина. Тогда горожане предположили, что мужчина либо находится под воздействием наркотиков, либо имеет психиатрическое заболевание. Подобная же ситуация имела место в Екатеринбурге, но ее «героиней» стала обнаженная женщина.