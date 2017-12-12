Валентин Мантуров, отец главы Минпромторга Дениса Мантурова, 29 ноября 2017 года стал совладельцем компании ООО «Финансовые системы». Остальные 50% общества с августа этого года принадлежат ООО «Финансовые инвестиции», стопроцентным владельцем которого является сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Через «Финансовые системы» они оба являются совладельцами нескольких прибыльных компаний.
В частности, «Финансовым системам» принадлежит 33,3% ООО «Мантра», которое занимается выращиванием винограда и виноделием в Геленджике; 50% АО «Жемчужина», которая выступает в этом же городе застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса; 99,8% ПАО «Пансионат «Приморье» опять же в Геленджике, в совет директоров которого с января по июнь 2016 года входила супруга Дениса Мантурова Наталья.
Помимо прочего, у Мантурова-старшего и Чемезова-младшего есть доля и в совместных проектах в Москве. Им принадлежит на 32,5% служба заказа такси ООО «Ходынские крылья» и на 50% московское ООО «Холидэй групп», чья основная деятельность строится на гостиничном бизнесе, напоминает РБК.
Ранее Денис Мантуров попал на четвертую строчку в списке пяти самых богатых министров правительства с заработком 129 386 073 рубля. Его называют настоящим поклонником отечественного автопрома. Он владеет авто марок «Москвич 412», «Москвич 408» ГАЗ 21, «Лада Веста», также ему принадлежит Range Rover.