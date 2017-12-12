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12 декабря 2017
12:50  12 декабря 2017 0

Отец главы Минпромторга стал совладельцем прибыльных компаний в Геленджике и Москве

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис
Денис Мантуров, сын совладельца «Финансовых систем»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Валентин Мантуров, отец главы Минпромторга Дениса Мантурова, 29 ноября 2017 года стал совладельцем компании ООО «Финансовые системы». Остальные 50% общества с августа этого года принадлежат ООО «Финансовые инвестиции», стопроцентным владельцем которого является сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Через «Финансовые системы» они оба являются совладельцами нескольких прибыльных компаний.

В частности, «Финансовым системам» принадлежит 33,3% ООО «Мантра», которое занимается выращиванием винограда и виноделием в Геленджике; 50% АО «Жемчужина», которая выступает в этом же городе застройщиком комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса; 99,8% ПАО «Пансионат «Приморье» опять же в Геленджике, в совет директоров которого с января по июнь 2016 года входила супруга Дениса Мантурова Наталья.

Помимо прочего, у Мантурова-старшего и Чемезова-младшего есть доля и в совместных проектах в Москве. Им принадлежит на 32,5% служба заказа такси ООО «Ходынские крылья» и на 50% московское ООО «Холидэй групп», чья основная деятельность строится на гостиничном бизнесе, напоминает РБК.

Ранее Денис Мантуров попал на четвертую строчку в списке пяти самых богатых министров правительства с заработком 129 386 073 рубля. Его называют настоящим поклонником отечественного автопрома. Он владеет авто марок «Москвич 412», «Москвич 408» ГАЗ 21, «Лада Веста», также ему принадлежит Range Rover.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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