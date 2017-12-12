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Главные новости Югры
13:25  12 декабря 2017 1

В мэрии Сургута — новое назначение. Фаворит Шувалова усилился всего за год

Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка
В мэрии Сургута нашли преемника ставленнику новой власти Роману БогачуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте назначен новый начальник управления по природопользованию и экологии. Подразделение возглавил Семен Бондаренко, сообщили «URA.RU» в управлении информационной политики администрации Сургута.

Ранее Бондаренко занимал в управлении пост начальника отдела охраны окружающей среды. Место главы управления освободилось после перехода прежнего руководителя Романа Богача на должность директора департамента городского хозяйства.

Источники агентства связывают карьерный рост чиновника с его «клановой принадлежностью». Богач попал в мэрию в ноябре 2016 года при новом главе Сургута Вадиме Шувалове, и уже через год вытеснил одного из старожилов горадминистрации — прежнего куратора хозяйства Константина Карпеткина.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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