В мэрии Сургута нашли преемника ставленнику новой власти Роману Богачу
В Сургуте назначен новый начальник управления по природопользованию и экологии. Подразделение возглавил Семен Бондаренко, сообщили «URA.RU» в управлении информационной политики администрации Сургута.
Ранее Бондаренко занимал в управлении пост начальника отдела охраны окружающей среды. Место главы управления освободилось после перехода прежнего руководителя Романа Богача на должность директора департамента городского хозяйства.
Источники агентства связывают карьерный рост чиновника с его «клановой принадлежностью». Богач попал в мэрию в ноябре 2016 года при новом главе Сургута Вадиме Шувалове, и уже через год вытеснил одного из старожилов горадминистрации — прежнего куратора хозяйства Константина Карпеткина.