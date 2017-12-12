Роскосмос отложил третий запуск с космодрома «Восточный»

В этом году «Восточный» простоит в тишине
Запланированный на 22 декабря третий запуск с космодрома «Восточный» перенесен на первые месяцы 2018 года. Об этом сообщил Александр Иванов, первый заместитель генерального директора Роскосмоса.
«22 декабря пуска не будет. До выполнения всех мероприятий работы на Восточном по этим орбитам приостановлены. Мы выходим на запуск, предположительно, на конец января», — цитирует его РБК. Иванов также добавил, что план мероприятий по запуску космического аппарата «Канопус» должен быть готов до 25 декабря.
Ранее «Роскосмос» объявил, что отказывается на какое-то время от запуска ракет после неудачи с «Фрегатом». Уточненный график пусков госкорпорация определит только после завершения работы аварийной комиссии.