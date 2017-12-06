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06 декабря 2017
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Главные новости Москвы
09:31  06 декабря 2017 0

«Роскосмос» отказался от запуска ракет после неудачи с «Фрегатом»

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, космос, макет, космодром, старт ракеты
«Роскосмос» приостановил запуск ракет с разгонным блоком «Фрегат»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Роскосмос» переносит все запуски разгонного блока «Фрегат» после аварии, случившейся 28 ноября. Уточненный график пусков госкорпорация определит только после завершения работы аварийной комиссии.

«Продолжается выяснение причин нештатной ситуации при запуске 28 ноября 2017 года. Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года», — цитирует телеканал 360 заявление «Роскосмоса».

Предполагается, что запуск двух спутников «Канопус-В» с космодрома Восточный, который планировался на 22 декабря, будет перенесен на февраль — март 2018 года. Также возможен перенос старта ракеты со спутником «Глонасс-М» и американских аппаратов O3b с космодрома Плесецк. Их тоже планировали вывести на орбиту при помощи «Фрегата».

28 ноября с космодрома Восточный специалисты произвели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. Один из спутников «Метеор-М» № 2—1 на связь не вышел, таким образом доставить его на целевую орбиту не удалось. Позже выяснилось, что разгонный блок вместе со спутниками упал в океан, напоминает информагентство Nation News.

4 декабря на совещании с вице-премьерами глава правительства России Дмитрий поручил найти ответственных за произошедшую нештатную ситуацию и устранить ее причины.

Нина Калинина
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