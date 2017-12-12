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12 декабря 2017
14:06  12 декабря 2017 2

Сбербанк не дал ипотеку паралимпийской чемпионке. Справка о доходах не помогла

Визит Орлова в Нижний Тагил , инвалидная коляска
Помешали ступенькоходы и кредитная политика банкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Паралимпийская чемпионка Европы по фехтованию на колясках Людмила Васильева не смогла получить ипотеку в Сбербанке из-за неудачных подъемников и политики кредитной организации. В ситуации уже пообещали разобраться в топ-менеджменте банка.

По словам спортсменки, устройство не подошло к ее коляске. «По поводу подъемников в Сбербанке, которые ступенькоходы. К сожалению, они не подходят под активные коляски. У нас у большинства населения, к счастью, сейчас активные коляски, маленькие… Ступенькоходы разработаны для больших, старых колясок», — приводит РИА «Новости» ее слова.

Комментируя кредитную политику Сбербанка, Васильева сказала, что не помогает даже справка о хорошей зарплате. «Есть некоторая такая игра, когда ты приходишь, подаешь справку, у тебя хорошая зарплата, но тебе отказывают все равно. У меня был личный опыт», — обижается чемпионка. Первый зампред банка Максим Полетаев сообщил, что ее случай будет рассмотрен, и попросил не обижаться.

В 2016 году паралимпийская сборная России была отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Это произошло после опубликования первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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