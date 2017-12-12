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Главные новости Ямала
14:27  12 декабря 2017 0

Ямальцам сообщили, за сколько разрешат срубить елочку к Новому Году

Клипарт. Новый Год. Ханты-Мансийск., елка, новый год, шары
За живую елку к Новому Году придется заплатитьФото: Александр Елизаров © URA.RU

На Ямале озвучили цены на специальные разрешения на вырубку елок. Как и в прошлые годы стоимость будет зависеть от ее высоты — в среднем около 200 рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции врио директора департамента природно-ресурсного регулирования Ямала Денис Тихомиров.

Самая дешевая елка высотой до одного метра будет стоить 70,08 рублей. Ель высотой свыше 4 метров обойдется в 335,57 рублей. Чтобы получить разрешение на вырубку, нужно обратиться в местный филиал лесничества и оплатить услугу. Вместе с выдачей документа лесники укажут место, где можно будет выбрать и срубить дерево.

В Надымском и Мужеском лесхозах лесничие готовы сами срубить и продать елку тем, у кого нет времени или возможности выбраться за город самостоятельно.

Вырубка елок без разрешения и в неположенных для этого местах будет наказываться штрафом. Лесники совместно с сотрудниками полиции будут устраивать рейды в лесных территориях вокруг населенных пунктов и выявлять нарушителей. Размер штрафа для физлиц — 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тыс., для юридических лиц — до 300 тысяч рублей за незаконно срубленную елку.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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