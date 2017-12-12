Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС» подписали дорожную карту о взаимодействии в 2018 году. В пресс-службе производственного предприятия сообщили, что документ подписали генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и проректор НИТУ «МИСиС» по учебной работе Вадим Петров.
Взаимодействие происходит в рамках реализации Лидерской программы на базе магистратуры университета, пояснил Коваленков. Среди сотрудников завода, в том числе занимающих высокие руководящие должности, десятки выпускников «МИСиС». «Сотрудничество с ведущими вузами России — часть стратегии нашей компании по подготовке высококвалифицированных специалистов для металлургической отрасли. Мы уверены, что подписание дорожной карты укрепит и расширит наше взаимодействие с университетом по реализации совместных образовательных проектов», — отметил гендиректор ЧТПЗ.
«Переход сотрудничества ведущего российского вуза в области металлургии и Группы ЧТПЗ в проектную деятельность означает качественно новый уровень нашего взаимодействия. Участие студентов магистратуры в реализации крупнейших проектов компании еще в процессе обучения создает условия для их последующего безбарьерного перехода на постоянную работу в Группу ЧТПЗ после окончания университета», — сообщил Петров. Он также добавил, что в таком случае выпускникам не нужны будут адаптация и дополнительное обучение.
Лидерская программа на базе магистратуры реализуется с 2017 года. Проект предполагает учебу в университете, работу на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Обучение ведется по направлениям «металлургия» и «технологические машины и оборудование».
Во время учебы Группа ЧТПЗ выплачивает стипендию в размере 28 740 рублей отличникам и 23 000 — хорошистам. Успешные студенты имеют возможность получать дополнительно государственные выплаты или гранты. При необходимости участникам Лидерской программы предоставляется общежитие в Москве, а также компенсируются командировочные расходы и оплачивается переезд. Выпускники получают двухлетний контракт на трудоустройство в компанию и могут начать карьеру на предприятиях Белой металлургии в Свердловской и Челябинской областях.