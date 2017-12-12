14:53 12 декабря 2017 0

Дмитрий Кобылкин провел встречу с замом руководителя СКР Ильей Лазутовым Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Заместителем председателя СК России генерал-лейтенантом юстиции Илья Лазутов прибыл на Ямал и встретился с губернатором региона Дмитрием Кобылкиным. Визит представителя СКР прошел в рамках его региональных поездок из-за многочисленных долгов по зарплате, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ямальского правительства.

Илья Лазутов рассказал, что по стране имеет место «латентная задолженность» и поэтому необходимо «повысить уровень контроля за ситуацией». Он предложил создать на Ямале «горячую линию» для регистрации сигналов от населения при задолженности по зарплате.

Дмитрий Кобылкин сообщил, что проблема невыплат зарплаты знакома и Ямалу. Она находится под постоянным контролем и обсуждается на постоянных заседаниях антикризисного штаба, который возглавляет губернатор лично. Специфика региона — наличие множества организаций, зарегистрированных в других субъектах, а также многочисленных вахтовых рабочих с пропиской в иных регионах. Все это значительно осложняет работу. Однако на Ямале уже есть опыт привлечения к решению вопросов ответственных лиц за пределами автономного округа. Налажена взаимосвязь между всеми заинтересованными структурами.

«Мы намерены усилить контроль за тем, какие предприятия и как работают в регионе. Своевременное получение заработной платы — это основа уверенности людей в завтрашнем дне, возможность планировать будущее для себя и семьи. Если же люди такой возможности лишаются по вине руководства предприятия или собственников бизнеса, то к таким руководителям нужно применять все меры ответственности, предусмотренные законом», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Согласно официальным данным Росстата, на 1 декабря 2017 года задолженность по зарплате в автономном округе отсутствует. Но действует мониторинг скрытой (латентной) задолженности. На основании анализа этой информации еженедельно формируется реестр работодателей, зарегистрированных в округе и имеющих задолженность перед работниками. С начала этого года латентная задолженность по зарплате погашена на сумму 680,5 млн рублей в 50 организациях перед 5 335 работниками, отмечают в пресс-службе ямальского правительства.