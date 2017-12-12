Элита Свердловской области не готова тратить огромные деньги на матчи чемпионата мира по футболу — 2018, которые пройдут в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» рассказал один из екатеринбургских бизнесменов, собиравшийся приобрести частную ложу для топ-менеджмента своей компании на все четыре матча.
«Для Екатеринбурга, который впервые ЧМ принимает, это как-то слишком — за сотни тысяч долларов продавать места, пусть даже в випке. Не того уровня випки у нас, чтобы такие космические деньги тратить. Лучше всем друзьям и знакомым обычных билетов накуплю и раздарю», — поделился соображениями предприниматель.
В Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре международных матча: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Изначально на Центральном стадионе уральской столицы продавалось восемь частных лож, но организаторы матчей заверяют, что «на сегодня осталось всего две».
Каждая частная ложа вмещает до 15 гостей. Покупатель получает право приоритетной парковки и эксклюзивные подарки, а в самой ложе его, как обещают организаторы, ждут красивый интерьер, вкусная еда и качественное обслуживание на уровне пятизвездочного отеля.
За все это придется заплатить круглую сумму в долларах, которые будут конвертированы в рубли на момент покупки. Стоимость ложи на отдельный матч составляет порядка 55 тысяч долларов (на сегодня это 3,2 млн рублей). Оптом на все четыре матча стоимость ложи составит порядка 200 тысяч долларов (11,7 млн рублей). Примечательно, что губернатор Евгений Куйвашев и глава «Группы Синара» (реконструировала Центральный стадион) Дмитрий Пумпянский уже точно будут смотреть игры из VIP-ложи, которая не продается.