{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
11 декабря 2017
10 декабря 2017
18:37  12 декабря 2017 0

В Кургане рабочие обокрали завод, чтобы стать бизнесменами

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, производство, рабочий
Заводчане незаметно выносили с предприятия деталиФото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане два работника завода сколотили преступную группу, чтобы выносить детали с предприятия. К воровской схеме они привлекли одиннадцать своих сослуживцев.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного управления МВД, подозреваемые в течение некоторого времени похищали с завода комплектующие для стальных задвижек, которые используются в нефтяной и газовой промышленности. В дальнейшем заводчане планировали собрать из деталей готовое изделие и продать его по выгодной цене. Своими преступными действиями работники нанесли предприятию ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — десять лет лишения свободы. Сейчас неудавшиеся бизнесмены находятся под подпиской о невыезде, уточняют в силовых органах.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров