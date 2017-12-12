В Кургане рабочие обокрали завод, чтобы стать бизнесменами

В Кургане два работника завода сколотили преступную группу, чтобы выносить детали с предприятия. К воровской схеме они привлекли одиннадцать своих сослуживцев.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного управления МВД, подозреваемые в течение некоторого времени похищали с завода комплектующие для стальных задвижек, которые используются в нефтяной и газовой промышленности. В дальнейшем заводчане планировали собрать из деталей готовое изделие и продать его по выгодной цене. Своими преступными действиями работники нанесли предприятию ущерб в размере более 1,6 млн рублей.
Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — десять лет лишения свободы. Сейчас неудавшиеся бизнесмены находятся под подпиской о невыезде, уточняют в силовых органах.