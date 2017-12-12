«Яндекс» назвал самые популярные запросы Рунета

19:18 12 декабря 2017 0

Мемом года в Рунете стал «эщкере» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервис опубликовал ТОП запросов за год. На первом месте — теракт в метро Санкт-Петербурга. За ним следует игра «Синий кит», склонявшая подростков к суициду. Третью строчку занял фильм Алексея Учителя «Матильда».

Также в рейтинг попали введение штрафа за езду без знака «Шипы», шторм в Москве, мощи Николая Чудотворца в столице, открытие парка «Зарядье», пишет «Федеральное агентство новостей».

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