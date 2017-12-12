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12 декабря 2017
19:18  12 декабря 2017 0

«Яндекс» назвал самые популярные запросы Рунета

Клипарт. Интернет-приложения. Екатеринбург, ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, поисковик
Мемом года в Рунете стал «эщкере»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервис опубликовал ТОП запросов за год. На первом месте — теракт в метро Санкт-Петербурга. За ним следует игра «Синий кит», склонявшая подростков к суициду. Третью строчку занял фильм Алексея Учителя «Матильда».

Также в рейтинг попали введение штрафа за езду без знака «Шипы», шторм в Москве, мощи Николая Чудотворца в столице, открытие парка «Зарядье», пишет «Федеральное агентство новостей».

По информации Nation News, пользователи чаще всего интересовались певцом Димой Биланом — среди мужчин и Марией Максаковой — среди женщин.

Вещью года признана криптовалюта, за ней идет спиннер и iPhone X.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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