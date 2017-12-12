«Яндекс» назвал самые популярные запросы Рунета

Мемом года в Рунете стал «эщкере»
Сервис опубликовал ТОП запросов за год. На первом месте — теракт в метро Санкт-Петербурга. За ним следует игра «Синий кит», склонявшая подростков к суициду. Третью строчку занял фильм Алексея Учителя «Матильда».
Также в рейтинг попали введение штрафа за езду без знака «Шипы», шторм в Москве, мощи Николая Чудотворца в столице, открытие парка «Зарядье», пишет «Федеральное агентство новостей».
По информации Nation News, пользователи чаще всего интересовались певцом Димой Биланом — среди мужчин и Марией Максаковой — среди женщин.
Вещью года признана криптовалюта, за ней идет спиннер и iPhone X.