Путин заявил об окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
29 октября 2025 в 16:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске противник полностью блокирован и оказался в окружении. По словам Путина, российские военнослужащие проявляют героизм на передовой, и войска активно продвигаются вперед на всех направлениях СВО.
