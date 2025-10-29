Путин отметил героизм российских солдат на фронте
Путин отметил, что обстановка в зоне СВО складывается благоприятно для РФ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Об этом глава российского государства заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.
«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», — подчеркнул российский лидер. Его слова приводит РИА Новости.
Путин добавил, что обстановка в зоне проведения спецоперации развивается в пользу России. Глава государства также подчеркнул, что страна в настоящее время укрепляет свою безопасность в зоне СВО на долгосрочную перспективу.
Ранее сообщалось, что российский лидер посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где проведал военнослужащих, получивших ранения. В рамках посещения глава государства привез с собой иконы, подаренные ему бойцами в день его рождения. Как отмечается, эти реликвии, на которых сохранились следы осколков и пулевых попаданий, по имеющейся информации, сыграли важную роль в спасении жизней военнослужащих.
