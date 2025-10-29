Путин отметил героизм российских солдат на фронте

Путин отметил, что обстановка в зоне СВО складывается благоприятно для РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Об этом глава российского государства заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«Я уже много раз говорил, говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, они все ведут себя героически», — подчеркнул российский лидер. Его слова приводит РИА Новости.

Путин добавил, что обстановка в зоне проведения спецоперации развивается в пользу России. Глава государства также подчеркнул, что страна в настоящее время укрепляет свою безопасность в зоне СВО на долгосрочную перспективу.

Продолжение после рекламы