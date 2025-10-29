Планы по кредитам, цифровому рублю и инфляции: Набиуллина рассказала о главных ожиданиях Центробанка

Набиуллина рассказала, что ЦБ не изменит уровень инфляции Фото: Роман Наумов © URA.RU

Центробанк России не планирует менять установленный целевой уровень инфляции в 4%. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, целевой ориентир по инфляции остается неизменным даже с учетом современных экономических вызовов.

Такое решение объясняется необходимостью поддержания макроэкономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и населения. Помимо этого на заседании поговорили об инициативах, укреплении рубля и росте цен на продукты. Более подробно о главных тезисах Набиуллиной — в материале URA.RU

Запас позволяет банкам нарастить кредитование на четыре трлн рублей

Накопленный российскими банками капитал создает значительный потенциал для кредитования экономики. Как заявила Эльвира Набиуллина, запас позволит финансовым организациям нарастить объем кредитов дополнительно на четыре триллиона рублей уже в 2025 году.

«Сейчас запас капитала банковской системы сверхобязательного минимума составляет восемь триллионов рублей. Это значит, что банки могут нарастить портфель кредитов еще на четыре триллиона рублей в этом году и на 12 триллионов рублей в следующем», — сказала Набиуллина.

Россия готовится к внедрению цифрового рубля

Глава Банка России заявила о подготовке к внедрению цифрового рубля в бюджетной сфере. Это важный этап в развитии цифровой экономики страны, который позволит оптимизировать государственные платежи и повысить прозрачность бюджетных операций.

Набиуллина предложила внедрять размерные штрафы

Эльвира Набиуллина выступила с инициативой о внедрении размерных штрафов для кредитных организаций. По ее словам, такая система должна быть дифференцированной и учитывать масштабы деятельности банков.

В России урегулируют рынок рассрочки жилья

В ЦБ заявили о необходимости скорейшего урегулирования рынка жилищной рассрочки. Подчеркивается, что активные работы в этом направлении уже ведутся. Сложившаяся практика покупки жилья в рассрочку требует внедрения комплексных мер регулирования для защиты прав потребителей и обеспечения стабильности финансовой системы.

Кредитные организации будут проводить оценку долговой нагрузки

В России могут обязать кредитные организации проводить тщательную оценку долговой нагрузки заемщиков. Эта необходимо для защиты граждан от чрезмерной задолженности и предотвращения их банкротства.

Нужно снизить инфляционное давление на рубль

Набиуллина заявила о необходимости принятия срочных мер для снижения инфляционного давления в экономике. По ее словам, текущие показатели инфляции требуют немедленного реагирования со стороны регулятора и правительства.

Переукрепления рубля не будет

Существенного укрепления курса рубля сейчас не фиксируется, отметила председатель Банка России. По ее словам, для объективной оценки рубля стоит анализировать ситуацию не за один год, а за более длительный период.

«Действительно, курс волатильный и нельзя брать динамику только одного года, в этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет», — сказала Набиуллина.

Бюджет в новом году поможет замедлить инфляцию

Бюджет на 2026 год позволит сдержать инфляцию, что создаст условия для возможного снижения ключевой ставки ЦБ, сообщила Эльвира Набиуллина во время правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, параметры федерального бюджета на следующий год заложены таким образом, чтобы не усиливать инфляционное давление.

ЦБ не повысит цель по инфляции

Банк России не собирается пересматривать целевой уровень годовой инфляции, который сейчас установлен на уровне 4%. На заседании подчеркнули, что показатель остается ориентиром несмотря на текущие экономические вызовы.

Больше 10 миллионов человек оформили самозапрет на кредиты

Почти 17 миллионов россиян с начала года оформили самозапрет на получение кредитов и займов, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, нововведение уже доказало свою эффективность в предотвращении хищений, связанных с оформлением мошеннических займов на имя жертв.

В новом году ЦБ сократит продажи иностранной валюты

Россия сократит продажи иностранной валюты, связанные с расходованием Фонда национального благосостояния, из-за более сбалансированного федерального бюджета и снижения цены отсечения нефти по бюджетному правилу. Глава Центробанка объяснила, что одним из факторов укрепления курса рубля в текущем году были значительные продажи валюты из ФНБ. Эти операции проводились для покрытия расходных обязательств бюджета, а также для инвестиций, но уже в следующем году ситуация изменится.

Проблему с ростом цен нужно решать, несмотря на препятствия

Проблему ускоренного роста цен в России нужно решать, несмотря на существующие ограничения и внешние вызовы, заявила Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что основной причиной повышенного внимания к инфляции стала ее высокая социальная значимость.