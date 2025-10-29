Путин рассказал о преимуществах ракеты «Буревестник»
29 октября 2025 в 16:46
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин отметил, что ключевым преимуществом ракеты "Буревестник" является ядерная силовая установка, которая, обладая сопоставимой мощностью с реакторами атомных подводных лодок, при этом в тысячу раз уступает им по размеру. Глава государства также подчеркнул, что установленный на "Буревестнике" ядерный реактор запускается в течение нескольких минут или даже секунд.
