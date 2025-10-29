Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Путин рассказал о преимуществах ракеты «Буревестник»

29 октября 2025 в 16:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил, что ключевым преимуществом ракеты "Буревестник" является ядерная силовая установка, которая, обладая сопоставимой мощностью с реакторами атомных подводных лодок, при этом в тысячу раз уступает им по размеру. Глава государства также подчеркнул, что установленный на "Буревестнике" ядерный реактор запускается в течение нескольких минут или даже секунд.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал