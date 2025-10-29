Путин заявил о готовности прекратить боевые действия ради СМИ в зоне СВО
29 октября 2025 в 16:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова приостановить боевые действия в районе окружения противника на период присутствия там представителей средств массовой информации. Об этом Путин заявил журналистам, находясь в военном госпитале.
