Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Подмосковье собака напала на двухмесячного младенца

Младенец погиб после нападения собаки
29 октября 2025 в 16:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Подмосковье собака загрызла двухмесячного ребенка

В Подмосковье собака загрызла двухмесячного ребенка

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В подмосковном поселке Трехгорка грудной ребенок погиб в результате нападения домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Инцидент произошел 26 октября.

По данным следствия, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Следователи совместно с криминалистами заняты выяснением всех обстоятельств трагедии. В рамках расследования устанавливаются детали случившегося, проводится ряд необходимых экспертиз.

Трагедия произошла в одном из дачных кооперативов: собака опрокинула детскую коляску, в которой находился спящий мальчик, а затем укусила его. От полученных ран ребенок скончался на месте до приезда врачей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал