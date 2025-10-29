В Подмосковье собака напала на двухмесячного младенца
В Подмосковье собака загрызла двухмесячного ребенка
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В подмосковном поселке Трехгорка грудной ребенок погиб в результате нападения домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Инцидент произошел 26 октября.
По данным следствия, сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Следователи совместно с криминалистами заняты выяснением всех обстоятельств трагедии. В рамках расследования устанавливаются детали случившегося, проводится ряд необходимых экспертиз.
Трагедия произошла в одном из дачных кооперативов: собака опрокинула детскую коляску, в которой находился спящий мальчик, а затем укусила его. От полученных ран ребенок скончался на месте до приезда врачей.
