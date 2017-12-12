22:20 12 декабря 2017 0

У Виталия Мутко — один из сильнейших кризисов в карьере Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователи соцсетей обсуждают диплом вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко. Советник Минобороны РФ Андрей Ильницкий на своей странице в Twitter обратили внимание на то, что в 1999 году Мутко окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, защитив научную работу на тему «Должностные преступления на примере спортивных мероприятий».

Факт из прошлого вице-премьера Ильницкий нашел, прочитав биографию политика на Lenta.ru. «Как пишет в таких случаях @imerkouri — у меня все», — обратился к своим подписчикам Ильницкий.

В комментариях к посту стали появляться язвительные сообщения. «Ну, молодец, что! Научный подход, просчитаны все риски, соответственно знает, что сидеть не будет в любом случае!» — написала Залина. «На своем месте человек! Судя по названию диплома и результатам, [информатор WADA Григорий] Родченков с ним подробно ознакомился!» — добавил Константин. «Так вот где его научили», — пошутил Dorian.

Виталий Мутко с 2008 по 2016 год являлся министром спорта России, после чего был повышен до вице-премьера по вопросам спорта. Он также возглавляет Российский футбольный союз. При нем Россия стала участником масштабного допинг-скандала — мировое сообщество обвинило власти страны в создании госсистемы по подмене проб спортсменов. Из-за этого сборную отстранили от Олимпиады-2018 в Южной Корее, «чистым» атлетам разрешили выступать только под нейтральным флагом. Самого Мутко Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от Игр.

После скандала Мутко переживает череду атак. Например, паблик Mash, который связывают с медиаменеджером Арамом Габреляновым, обнаружил у высокопоставленного чиновника и членов его семьи имущество почти на миллиард рублей. «URA.RU» писало, кому выгодно так активно и последовательно «сливать» Мутко.