«Сейчас решается: Мутко уйдет до или после ЧМ-2018»

18:42 12 декабря 2017 0

Виталия Мутко усиленно «провожают» в отставку, но пока безуспешно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После допингового скандала вице-премьер Виталий Мутко переживает череду атак. Паблик Mash, который связывают с медиаменеджером Арамом Габреляновым, обнаружил у высокопоставленного чиновника и членов его семьи имущество почти на миллиард рублей. Выяснилось, что политик и его близкие родственники владеют элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. Кому выгодно так активно и последовательно «сливать» Мутко, есть ли силы, которым он интересен в качестве мишени, и чем в итоге закончится эта история — в материале «URA.RU».

Сегодня в политическом истеблишменте обсуждают сразу несколько версий происходящего с Мутко. Согласно первой из них, вице-премьер является достаточно самостоятельной фигурой, которая в итоге рискует стать ритуальной жертвой.

Принято считать, что вице-премьер непотопляем Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Мутко — не ставленник каких-то башен, а просто бывший коллега Владимира Путина по работе в мэрии Петербурга времен Собчака. Он сделал карьеру, сделал ее жестко, со многими поссорившись. Многие его не любят, у него много врагов. И ошибок он допустил немало, как человек тщеславный, конфликтный и, как мне кажется, не слишком образованный», — пояснил «URA.RU» политолог Илья Гращенков.

Он напомнил, что в свое время Путин давал Мутко много «последних предупреждений», когда тот собирался установить платные права на трансляцию футбольных матчей, когда были конфликты со сборными по футболу: «И вот последний просчет — нынешняя Олимпиада, дальше уже некуда. Мутко может стать жертвой, которая как-то спишет грехи со всех игроков в сфере спорта — здесь у нас в последние годы как-то не ладится. Это почувствовали его недруги и оппоненты, начали травлю».

По мнению Гращенкова, сейчас решается вопрос об отставке Мутко до или после чемпионата мира-2018.

«Мутко должен был уйти еще несколько лет назад, но этого не сделал. Собственно, во многом поэтому в стране давно сложилось впечатление, что Мутко — непотопляем», — согласен председатель совета директоров консалтинговой группы «РосПолитКонсалт» Игорь Титов.

Согласно второй версии, сегодня ухода Виталия Мутко всеми возможными способами добивается ряд представителей строительного бизнеса, недовольные распределением заказов на стройку спортивных объектов. Об этом «URA.RU» рассказал политконсультант Дмитрий Фетисов. Он признал, что после допингового скандала Мутко находится в уязвимом положении.

Часть экспертов считает, что оппоненты Мутко решили воспользоваться допинг-скандалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«При этом отставка Мутко в ближайшее время вряд ли грозит, несмотря на все имеющиеся к нему претензии. Во-первых, Путин не принимает решения под давлением, и этот факт играет на руку Мутко. Во-вторых, накануне ЧМ-2018 менять главного куратора данного проекта просто нецелесообразно. А вот после ЧМ-2018 отставка Мутко более чем вероятна», — констатировал собеседник агентства.

Политолог Максим Жаров не исключил, что за атакой на Мутко стоят его возможные конкуренты. «Необходимо понимать, что очень многие хотели бы занять его пост. Ведь речь идет о спорте — большом международном бизнесе, в котором вращаются большие деньги. Думаю, что определенные силы в отечественной спортивной индустрии сегодня пытаются использовать ситуацию вокруг Мутко в свою пользу», — заявил он «URA.RU».

Впрочем, существует и иная гипотеза, согласно которой новые скандалы вокруг Мутко могут инспирироваться им самим. «Такая тактика тоже существует — дескать, чем скандальнее ситуация, тем лучше. Смотрите все, как меня бьют, враги не дремлют! Расчет делается на то, что наш президент, как известно, никогда не идет у кого-либо на поводу при принятии кадровых решений», — пояснил «URA.RU» политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Он предположил, что отставка Мутко может случиться «естественным путем»: «После президентских выборов, в апреле 2018 года, в любом случае состоится отставка правительства. Скорее всего, в составе нового кабинета министров Виталия Мутко не окажется».