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Главные новости Пермского края
11:09  13 декабря 2017 0

Четверо человек сгорели в страшном пожаре в Прикамье. ФОТО

Горел барак на 14 комнатФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В селе Березовка Пермского края сгорели четыре человека. Пожар возник в 14-комнатном жилом здании на Центральная. Еще трое взрослых и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Пожар начался 12 декабря около полуночи в доме барачного типа, где жильцами была занята только половина строения. Пожарные получили сигнал о происшествии через 15 минут после начала возгорания. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели охваченную огнем крышу. Из дома удалось спасти несколько человек, но обследовать весь дом было невозможно «из-за интенсивного горения и высокой температуры», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем — в помещении курили. Пермяки, оставшиеся без крова, пока находятся у родственников.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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