В селе Березовка Пермского края сгорели четыре человека. Пожар возник в 14-комнатном жилом здании на Центральная. Еще трое взрослых и ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Пожар начался 12 декабря около полуночи в доме барачного типа, где жильцами была занята только половина строения. Пожарные получили сигнал о происшествии через 15 минут после начала возгорания. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели охваченную огнем крышу. Из дома удалось спасти несколько человек, но обследовать весь дом было невозможно «из-за интенсивного горения и высокой температуры», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем — в помещении курили. Пермяки, оставшиеся без крова, пока находятся у родственников.