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13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
15:39  13 декабря 2017 0

Житель Южного Урала напал на полицейского с ножом. Злоумышленника ищут

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Полицейский находится в реанимацииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Управление на транспорте МВД Приволжья сообщили о нападении на полицейского. Силовики проводят проверку, ведется розыск подозреваемого.

На железнодорожной станции Аша в Челябинской области молодой человек нанес сотруднику полиции несколько ножевых ранений. Страж порядка находится в реанимации в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Дарья Рукачёва
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