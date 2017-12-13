Полицейский находится в реанимации
В Управление на транспорте МВД Приволжья сообщили о нападении на полицейского. Силовики проводят проверку, ведется розыск подозреваемого.
На железнодорожной станции Аша в Челябинской области молодой человек нанес сотруднику полиции несколько ножевых ранений. Страж порядка находится в реанимации в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.