Прокуратора предотвратила сделку по продаже автомобиля за криптовалюту. Надзорное ведомство увидело объявление в Интернете.
На одном из сайтов прокуратора обнаружила объявление автосалона о продаже Bentley Flying Spur. Стоимость автомобиля была указана в криптовалюте и составляла 55 биткоинов. Прокуратора отправила директору салона предупреждение о недопустимости проведения такого рода операций.
В ведомстве пояснили, что «денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве». Расчеты на территории России должны осуществляться в рублях, либо в иностранной валюте «в предусмотренных законом случаях», — приводят слова прокураторы телеканал 360.
Использование криптовалюты в автомобильных сделках запрещено, так как ее выпуск и оборот децентрализованы, возможность ее регулирования отсутствует.
Сейчас биткоин стоит около 17 тысяч долларов. Указав цену в криптовалюте, владелец оценил машину почти в 55 миллионов рублей, тогда как стоимость Bentley на российском рынке составляет 11 миллионов.