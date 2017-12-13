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13 декабря 2017
16:01  13 декабря 2017 0

Прокуратура запретила автовладельцу продавать Bentley за биткоины

55 биткоинов сейчас составляет почти 55 миллионов рублейФОТО: Pexels

Прокуратора предотвратила сделку по продаже автомобиля за криптовалюту. Надзорное ведомство увидело объявление в Интернете.

На одном из сайтов прокуратора обнаружила объявление автосалона о продаже Bentley Flying Spur. Стоимость автомобиля была указана в криптовалюте и составляла 55 биткоинов. Прокуратора отправила директору салона предупреждение о недопустимости проведения такого рода операций.

В ведомстве пояснили, что «денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве». Расчеты на территории России должны осуществляться в рублях, либо в иностранной валюте «в предусмотренных законом случаях», — приводят слова прокураторы телеканал 360.

Использование криптовалюты в автомобильных сделках запрещено, так как ее выпуск и оборот децентрализованы, возможность ее регулирования отсутствует.

Сейчас биткоин стоит около 17 тысяч долларов. Указав цену в криптовалюте, владелец оценил машину почти в 55 миллионов рублей, тогда как стоимость Bentley на российском рынке составляет 11 миллионов.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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