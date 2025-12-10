Логотип РИА URA.RU
Nestle отозвала партию опасного детского питания в России

11 декабря 2025 в 01:49
Nestle отзывает детское питание NAN в России, опасное для здоровья

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Nestle отозвала опасные партии детского питания NAN® 1 OPTIPRO® в России. Компания заблокировала продукцию, произведенную 21‑22 октября 2025 года, и предприняла меры по изъятию ее из цепочки поставок. Об этом сообщает пресс‑служба Nestlе в России.

«В целях предосторожности мы незамедлительно заблокировали на российском рынке продукты NAN® 1 OPTIPRO®, произведенные 21‑22 октября 2025 года, и предприняли меры для изъятия данной продукции из цепочки поставок. На данный момент заблокировано более  99 % объема указанных партий, и мы предпринимаем все меры для полного возврата оставшегося количества из единичных торговых точек», — сообщается на сайте компании Nestlе.

Речь идет о продукции в коробках 1050 г (2×525г) — партии 52940346BA и 52950346BA, а также в банках 400 г — партия 52950346AA. Потребителей призывают обращаться в круглосуточную службу поддержки по телефону 8 800 700‑7979 для замены продукта или консультации. В компании подчеркнули, что мера распространяется только на указанные партии NAN® 1 OPTIPRO® и не затрагивает другие партии продукта или иные изделия Nestlе. Здоровье, качество и безопасность продукции остаются приоритетом компании.

Ранее «Царьград» сообщал, что в детском питании на производственной линии были обнаружены микроорганизмы Bacillus cereus. Решение об отзыве продукции с российского рынка принято после аналогичного отзыва в странах Европы. 

