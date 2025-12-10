Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Аэропорт Шереметьево ограничил прием и отправку рейсов
11 декабря 2025 в 01:54
Один из Московских аэропортов ограничил работу

Один из Московских аэропортов ограничил работу

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Воздушная гавань Шереметьево временно запретила использование воздушного пространства для рейсов. Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО. Введены временные ограничения на прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

