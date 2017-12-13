16:16 13 декабря 2017 0

Михаил Ходоровский, гендиректор Группы Синара, обладает огромными познания в банковском деле, в девеломпенте и в управлении транспортным машиностроением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 13 декабря, исполняется 65 лет Михаилу Ходоровскому, генеральному директору Группы Синара — эта компания объединяется все «нетрубные» активы ТМК. В Синару входят, например, «Синара-Девелопмент», которая делает реконструкцию Центрального стадиона, и «Уральские локомотивы», производящие легендарные поезда «Ласточка».

Карьера Михаила Яковлевича началась в Челябинском политехе, по образованию он металлург — это было что-то вроде семейной традиции. К слову, его родной брат Павел — генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината. Но Михаил Яковлевич в 1990-х выбрал другой путь и пришел работать в «СКБ-Банк» — его он возглавил в 2000 году.

Параллельно с этим Михаил Яковлевич организовал кафедру «Банковский и инвестиционный менеджмент» в УрФУ и до сих пор ею заведует. Кроме того, он занимает и должность председателя попечительского совета целевого капитала «Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ». Генеральным директором Группы Синара назначен в ноябре 2008 года. Михаил Ходоровский известен и как благотворитель — причем такой деятельностью занимается несколько курируемых им фондов.

Заслуги Ходоровского высоко оценены правительством Свердловской области. Так, 12 декабря губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении Михаила Яковлевича Ходоровского знаком отличия Свердловской области «Жизнь во благо» за большой вклад в благотворительную деятельность на территории Свердловской области. «Впереди вас ждут новые дела и свершения на благо Среднего Урала и всей страны, искренне желаю вам успехов на этом пути, а также крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и тем, кто вам дорог», — поздравил гендиректора Группы Синара губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сегодня юбиляр находится на работе, принимая поздравления от коллег. Высоко оценил заслуги Михаила Ходоровского и первый вице-губернатор области Алексей Орлов. В поздравительной телеграмме от имени чиновника говорится, что Ходоровскому помогают достигать новых высот профессионализм, опыт и целеустремленность.

От имени депутатов юбиляра поздравила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она напомнила, что эффективно выполнять обязанности генерального директора Группы Синара топ-менеджеру помогают компетентность и блестящие организаторские способности. Особо Людмила Валентиновна отмечает личное участие Михаила Яковлевича в благотворительной деятельности. «Во многом благодаря этому Группа Синара на протяжении многих лет остается социально ориентированной компанией, успешно реализующей значимые благотворительные и спонсорские проекты в области здравоохранения, образования, культуры и спорта», — уверена спикер Заксобрания.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что выстроить в Группе Синара отличную команду, которая способна решить самые сложные задачи, Ходоровскому помогли не только обширные знания и большой управленческий опыт, но и открытость и умение располагать к себе людей. Он напомнил, что высоко ценит то внимание, которое Ходоровский уделяет профессорско-преподавательской деятельности в УрФУ.

«Мы ценим Михаила Яковлевича как заведующего кафедрой банковского дела, вносящего огромный вклад в воспитание поколений новых квалифицированных финансистов. Мы благодарны ему за то, что он, являясь членом попечительского совета Высшей школы экономики и менеджмента, всегда с теплотой относится к университету и помогает активным участием в жизни одного из лидирующих институтов вуза. Уверен, что жители города признательны Михаилу Ходоровскому за то, что у нас появился новый современный стадион к грандиозному событию, которое ждет любителей футбола в следующем году. Желаю имениннику крепкого здоровья, долгих лет и новых амбициозных проектов», — поздравляет ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Член Совета Федерации Эдуард Россель также пожелал Михаил Яковлевичу крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго. Депутат Госдумы Андрей Ветлужских уверен, что Михаилу Ходоровскому для претворения в жизнь планов понадобятся силы, терпение и вера в себя. «Пусть жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных близких», — говорит он.

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Михаилу Ходоровскому расширения и без того огромных масштабов деятельности, а также реализации всех самых смелых планов и задач!