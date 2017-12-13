Следователи сняли обвинения с двух тувинцев-участников «еланского побоища»

17:20 13 декабря 2017 0

Официальные и неофициальные данные по пострадавшим разнятся Фото: URA.RU © URA.RU

Военные следователи сняли обвинения с двух из трех тувинцев, подозреваемых в групповом избиении старшего по званию во время драки в Еланском гарнизоне, рассказал «URA.RU» адвокат Алексей Бушмаков. Он защищает одного из контрактников из Тувы, участвовавших в массовом побоище.

По словам Бушмакова, его подзащитного обвиняли по уголовным статьям «Насильственные действия в отношении начальника» и «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».

«Следователи военного следственного отдела СК России по Еланскому гарнизону отказались предъявлять моему подзащитному обвинение по признакам преступлений, предусмотренных этими статьями, и прекратили в отношении него уголовное преследование», — рассказал Бушмаков агентству.

Обвинения были сняты еще с одного тувинца, по третьему же дело было передано в суд. Пресс-атташе Военного следственного управления ЦВО Алексей Садовский в беседе с «URA.RU» отказался комментировать ход расследования до решения суда.

Летом 2017 года, по сообщениям источников, в Елани произошла массовая драка, в которой колото-резаные раны получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер. По одной из версий инсайдеров, драку начали контрактники из Тувы — около 60 солдат проходили на Среднем Урале курсы выживания и в последний вечер перед отъездом решили выпить спиртного. В пресс-службе Министерства обороны РФ информацию о стычке подтвердили, но заявили, что она не была массовой, и назвали происшествие «незначительным бытовым конфликтом».