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13 декабря 2017
18:42  13 декабря 2017 0

В Красноярске отыскали пропавшую урну с прахом Хворостовского

Прощание с Дмитрием Хворостовским. Москва, хворостовский дмитрий
Оперный певец умер 22 ноября в ЛондонеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского, потерянная в Красноярске, нашлась. Как сообщил заместитель начальника пресс-службы губернатора и правительства края Николай Базаров, ее обнаружили в «специализированном учреждении Красноярска».

Как увековечат память артиста на его родине, пока не известно. «Сейчас разрабатываются разные проекты увековечения, например, монументы. Или, может, будет назван именем Хворостовского театр оперы и балета. Будет определён какой-то мемориальный объект, в основание которого будет заложена эта капсула», — приводит RT слова Николая Базарова.

Как писало ранее «URA.RU», в Красноярском крае потеряли урну с прахом певца. Местные чиновники не смогли ответить журналистам на вопрос о местонахождении останков артиста. Напомним, после смерти Хворостовского его прах разделили на две части. Первую захоронили в Москве, вторую доставили на родину артиста, в Красноярск.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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