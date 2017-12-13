В Красноярском крае потеряли урну с прахом певца Хворостовского. Местные чиновники не могут ответить журналистам на вопрос о местонахождении останков артиста.
После смерти Хворостовского его прах разделили на две части. Первую захоронили в Москве, вторую доставили на родину артиста, в Красноярский край. Однако, как сообщает портал Ngs.24, о местонахождении второй урны с прахом ушедшего артиста ничего не известно. В местном правительстве журналистов направили в минкульт, однако и там на вопросы прессы ничего не смогли ответить
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что вторая капсула с прахом скончавшегося артиста была доставлена по его воле на родину музыканта, в Красноярский край, согласно воле самого артиста.