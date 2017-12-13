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13 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:26  13 декабря 2017 4

В Красноярском крае потеряли урну с прахом Хворостовского. ВИДЕО

Певец сам хотел, чтобы часть праха похоронили на его родинеФото: Дмитрий Хворостовский, Instagram

В Красноярском крае потеряли урну с прахом певца Хворостовского. Местные чиновники не могут ответить журналистам на вопрос о местонахождении останков артиста.

После смерти Хворостовского его прах разделили на две части. Первую захоронили в Москве, вторую доставили на родину артиста, в Красноярский край. Однако, как сообщает портал Ngs.24, о местонахождении второй урны с прахом ушедшего артиста ничего не известно. В местном правительстве журналистов направили в минкульт, однако и там на вопросы прессы ничего не смогли ответить

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что вторая капсула с прахом скончавшегося артиста была доставлена по его воле на родину музыканта, в Красноярский край, согласно воле самого артиста.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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