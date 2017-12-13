Власти Крыма посоветовали послу США учить историю России

22:48 13 декабря 2017 1

В Крыму не стали всерьез воспринимать заявление посла США Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский посоветовал послу США в России Джону Хантсману, заявившему, что полуостров остается частью Украины, внимательнее изучить историю страны, в которой ему предстоит работать.

«Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — цитирует Полонского РИА «Новости». По мнению Полонского, дипломат демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации на полуострове.



Ранее посол США в России заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном не изменятся к лучшему до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.