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13 декабря 2017
22:48  13 декабря 2017 1

Власти Крыма посоветовали послу США учить историю России

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
В Крыму не стали всерьез воспринимать заявление посла СШАФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский посоветовал послу США в России Джону Хантсману, заявившему, что полуостров остается частью Украины, внимательнее изучить историю страны, в которой ему предстоит работать.

«Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — цитирует Полонского РИА «Новости». По мнению Полонского, дипломат демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации на полуострове.

Ранее посол США в России заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном не изменятся к лучшему до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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