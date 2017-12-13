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13 декабря 2017
20:22  13 декабря 2017 0

Посол США в России ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Хантсман отказался признавать Крым частью РоссииФОТО: nyt.com
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Крым вернулся в состав России
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Вашингтон не собирается менять позиции по крымскому вопросу и по-прежнему считает полуостров территорией Украины. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом: Крым — это Украина», — цитирует американского дипломата «Национальная служба новостей». Хантсман отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма больше не подлежит обсуждению. Слова Пескова стали ответом на призыв госсекретаря Рекса Тиллерсона возобнить дискуссию о возвращении полуострова Украине.

Сергей Макеев
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