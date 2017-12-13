Посол США в России ответил на вопрос о принадлежности Крыма

20:22 13 декабря 2017 0

Хантсман отказался признавать Крым частью России ФОТО: nyt.com

Вашингтон не собирается менять позиции по крымскому вопросу и по-прежнему считает полуостров территорией Украины. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом: Крым — это Украина», — цитирует американского дипломата «Национальная служба новостей». Хантсман отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма больше не подлежит обсуждению. Слова Пескова стали ответом на призыв госсекретаря Рекса Тиллерсона возобнить дискуссию о возвращении полуострова Украине.