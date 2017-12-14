Казань запрещает России праздновать победу над татаро-монгольским игом

09:25 14 декабря 2017 8

В Казани недовольны трактовкой победы Руси над татаро-монгольским игом Фото: Алена Полозова © URA.RU

Парламент республики Татарстан выступил против инициативы губернатора Калужской области об установлении всероссийской памятной даты Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Ссылаясь на мнение историков в Казани заявляют, что стояние было «одним из многочисленных, но не решающих эпизодов» в борьбе за наследие Золотой Орды.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заручившись поддержкой Министерства культуры РФ, предложил отмечать 11 ноября как памятную дату окончания стояния на реке Угре, после которого Москва освободилась от уплаты дани Золотой Орде. Как пишет «Коммерсант», в парламенте Калужской области подчеркнули, что русские воевали «не с татарами, а с паразитической системой, которую представляло руководство ига ордынских ханов».

Однако в Татарстане считают, что Москва после этой даты (стояния на реке Угре в 1480 году) продолжила платить дань Казани и Крыму. Директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов напоминает, что событие 1480 года было лишь эпизодом борьбы за верховенство в Орде, «но не актом освобождения Москвы от власти татар».

При этом историки республики ссылаются на исследования американского историка Чарльза Гальперина, который пришел к выводу, что даже «русские книжники изначально смотрели на события 1480 года всего лишь как на один из удачных эпизодов противостояния татарам» и лишь затем событие стало «приобретать религиозное значение, пока не превратилось в эпохальное столкновение истинных христиан с „мусульманскими варварами“».

Хакимов отмечает, что новая памятная дата может вызвать диссонанс в современном многонациональном, поликонфессиональном и толерантном российском обществе. «Больше о дружбе народов надо думать, а не о том, что кто-то с кем-то воевал», — подчеркивает историк.

В итоге парламент Татарстана, ссылаясь на выводы республиканских историков, решил не поддерживать обращение Калужской области. Однако депутат от КПРФ Артем Прокофьев заявил коллегам, что после этого решения Татарстан могут «обвинить едва ли не в ордынском реваншизме».