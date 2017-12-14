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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:58  14 декабря 2017 0

Ройзман откажется от близкого помощника и защитника из-за недовольства коллег

Пресс-конференция по новой транспортной схеме. Екатеринбург, ройзман евгений, чиганцев степан
Ройзман часто отсутствует и, по всей видимости, не сильно интересуется, чем в это время заняты его помощникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
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Евгений Ройзман лишится «правой руки» и, пожалуй, самого колоритного из своих ассистентов. По информации «URA.RU», в ближайшее время свой пост помощника главы города намерен оставить Степан Чиганцев. Представитель мэрии Екатеринбурга утверждает, что причиной этого стало недовольство руководителей ратуши.

«Когда Ройзман уезжает, а он ведь у нас исполняет представительские функции везде и всюду — помощник просто не ходит на работу. Ну или ходит так незаметно, что его просто не видно. В общем, солдат спит — служба идет, зарплата капает. Третьему этажу [условное обозначение руководителей екатеринбургской ратуши] это порядком надоело — они-то на работе каждый день с 7:30», — объяснил собеседник агентства.

Степан Чиганцев — не первый соратник Евгения Ройзмана, покидающий свой пост. В июле 2014 года в отставку ушел еще один соратник Ройзмана — глава аппарата Екатеринбургской городской думы Георгий Бурмистров. Тогда он объяснил свой уход отсутствием возможности «нормально работать» из-за расследования дела депутата Олега Кинева и постоянных вызовов на допросы. Его место досталось юристу мэрии Светлане Григорьевой.

В августе 2017-го верный мэру пресс-секретарь Виктория Мкртчян подала заявление на увольнение по собственному желанию. Тогда чиновники заверяли, что уволиться чиновницу побудила несдержанность руководителя, хотя сама Мкртчян такое объяснение категорически отрицала.

Впрочем, Степана Чиганцева — двухметрового великана весом явно более 100 кг — Ройзман едва ли мог обидеть. На самом деле, оба сохранят деловые связи: оставив пост помощника мэра, он сконцентрируется на «Фонде Ройзмана», соучредителем которого является (другие соучредители: Вадим Ройзман и Сергей Щипачев).

Узнать подробности у Евгения Ройзмана сегодня не удалось. Степан Чиганцев пока также не ответил на вопрос журналиста «URA.RU».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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