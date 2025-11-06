Логотип РИА URA.RU
Канадский вратарь «Сент-Луиса» попытался украсть рекордную шайбу Овечкина. Видео

06 ноября 2025 в 07:28
Вратарь «Сент-Луиса» попытался украсть историческую шайбу 900-го гола Овечкина

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Канадский голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон попытался присвоить шайбу, которой российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил исторический 900-й гол в НХЛ. Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата.

На 23-й минуте встречи Овечкин поразил ворота Биннингтона, оформив уникальное достижение — 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Пока 40-летний россиянин праздновал гол вместе с партнерами по «Вашингтону», канадский вратарь спрятал историческую шайбу в свою амуницию.

Один из судей заметил попытку хищения и потребовал у голкипера вернуть ценный сувенир. Биннингтон подчинился требованию арбитра и отдал шайбу.

Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 900 голов. Россиянин побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкин достиг этого результата в 1504 встречах регулярных чемпионатов. Сезон-2025/26 является для форварда «Вашингтона» 21-м в карьере в НХЛ.

