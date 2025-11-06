«Усольцевский треугольник»: новые версии о пропаже семьи в тайге и похожие случаи в этой местности

Усольцевых в тайге ищут уже более месяца Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В конце сентября 2025 года в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья: 64-летний Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Поисковые мероприятия ведутся уже более месяца, однако обнаружить какие-либо следы пропавших пока не удалось. Жители региона уже дали этому участку тайги название «Усольцевский треугольник», поскольку исчезновение семьи оказалось не единственным таким случаем в данной местности.

По словам исследователя аномальных феноменов и уфолога Дмитрия Саввы, специализирующегося на изучении загадочных явлений и путешествиях по аномальным территориям, район в тайге, где пропала семья, характеризуется рядом особенностей. Среди них — природные аномалии, обилие народных поверий и легенд, а также топонимические названия, которые традиционно служили предупреждением о нежелательности посещения определенных участков. Кроме того, эксперт отметил, что в этих местах есть люди, практикующие обряды сомнительного характера. О каких новых подробностях пропажи Усольцевых известно на данный момент — в материале URA.RU.

В красноярской тайге не в первый раз пропадают люди

Район, где бесследно пропала семья Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края, получил в народе название «Усольцевский треугольник». В этой же местности 18 октября 2025 года пропал рыбак, который отправился на резиновой лодке по реке Мане от станции Кой по направлению к Лукашевичам. Мужчина утонул, его тело было обнаружено только 1 ноября.

Продолжение после рекламы

Еще одним трагическим случаем в этом районе стало исчезновение пенсионера Владимира Шатыгина в 2019 году. Он отправился собирать грибы в окрестностях поселка Мина вместе с друзьями, но заблудился в лесу. Несмотря на продолжавшиеся 2,5 месяца поиски, найти его не удалось. При этом невестка Шатыгина утверждала, что через две недели после его исчезновения мужчину видели живым вблизи деревни Аргаза.

Почему местность назвали «Усольцевским треугольником»

Эта территория охватывает части Партизанского и Манского районов. Она включает населенные пункты Кутурчин, Мина, Кой, Лукашевич, а также Кутурчинское Белогорье. Следует отметить, что это приблизительные границы обширного участка, поскольку точных координат не установлено.

Название "Усольцевский треугольник" появилось по аналогии с известным Бермудским треугольником, расположенным в акватории Саргассова моря вблизи Бермудских островов. Тот район получил известность из-за загадочных исчезновений судов, которые регистрировались начиная с первой половины XX века.

Между тем специалист по аномальным явлениям Сергей Ландау не склонен приписывать району исчезновения Усольцевых мистические свойства. По его словам, данная территория представляет серьезные трудности для навигации: здесь густая тайга, каменистые россыпи-курумники, резкие изменения рельефа и отсутствует мобильная связь. Все эти факторы объективно увеличивают вероятность потери ориентации и получения травм даже для опытных путешественников, пояснил исследователь для aif.ru.

Версия о смерти семьи от рук браконьеров — лишь фантазия

Предположение о возможной трагической судьбе Усольцевых от рук браконьеров следует рассматривать исключительно как беспочвенные домыслы. Такое мнение высказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, подобная версия сопоставима с вероятностью встречи с динозаврами в лесу — шансы составляют примерно 50%.

"Фантазировать можно сколько угодно. Мы занимаемся практическим, поэтому комментировать все, что пришло в голову любому, смысла нет", — уточнил эксперт.

При этом ранее в СМИ появилась гипотеза о том, что семья в красноярской тайге могла пострадать от действий браконьеров. Те якобы хотели устранить случайных свидетелей своей противоправной деятельности.

Усольцевы могли спрятаться от непогоды и не найти выход

Уфолог и специалист по изучению аномальных явлений Дмитрий Савва охарактеризовал район тайги, где пропали Усольцевы, как территорию с необычными природными особенностями. По его словам, эта местность известна многочисленными народными поверьями и преданиями, а также географическими названиями, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места. Кроме того, в этих местах встречаются люди, практикующие обряды сомнительного характера. Тем не менее эксперт склоняется к официальной версии происшествия.

Продолжение после рекламы

"Если говорить о версиях, конечно, следую методу «бритва Оккама» как наиболее разумному подходу: сначала нужно рассмотреть наиболее объяснимые версии. Так как я лично попадал в такие ситуации в горах и тайге и меня так же искали. Наиболее вероятно, что, как и в моем случае, когда на Перевале Дятлова, на «горе мертвецов» меня накрыл плотный туман и непогода, я спрятался под ближайший каменный останец", — отметил эксперт в интервью NEWS.ru.

Савва предположил, что из-за внезапного ухудшения метеорологических условий семья могла найти временное укрытие в курумнике — естественном нагромождении крупных каменных обломков. Впоследствии с ними могло произойти несчастье. По словам эксперта, в таких условиях возможны различные происшествия — от природных факторов, таких как обрушение камней или встреча с диким зверем, до событий более необычного характера. К примеру, Усольцевы могли стать свидетелями чего-то, что вызвало у них сильный испуг, а в подобных местах паническое состояние представляет смертельную опасность, поскольку можно легко получить серьезную травму.

Отшельник рассказал, чем Усольцевы могли бы 40 дней питаться в тайге

Семья Усольцевых теоретически могла сохранить жизнь, питаясь дикорастущими растениями. Такое мнение высказал Оджан Наумкин — человек, проведший два десятилетия в отшельничестве в лесах Алтая. Он подчеркнул, что добыча дичи в нынешних условиях для семьи представляется маловероятной. По его словам, для охоты необходимо специализированное оружие или соответствующее снаряжение, которого у них нет, а изготовить его в данных обстоятельствах крайне трудно. Также Оджану Наумкину неизвестно, есть ли в той местности водоемы с рыбой, однако в любом случае рассчитывать Усольцевым приходится исключительно на растительные ресурсы.