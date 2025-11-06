Зима пришла на большую часть России
Около 80% территории РФ покрыто снегом, заявил синоптик
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Снежный покров установился на 75-80% территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сейчас уже 75-80% территории страны покрыто снегом. <...> на большей части страны отмечается уже настоящая зима», — сказал Вильфанд ТАСС. По его словам, зима уже охватила Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточную часть Северо-Западного федеральных округов.
Синоптик отметил, что снежный покров установился также в ряде регионов Приволжского федерального округа. Однако центр европейской части России в течение текущей недели останется без снега.
В то же время метеоролог Александр Ильин из прогностического центра «Метео» сообщил о возможном приходе арктических холодов в столичный регион 13 ноября. При этом каких-то существенных снегопадов ожидать не стоит, добавил Ильин в беседе с RT.
