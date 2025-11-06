Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Зима пришла на большую часть России

Зима пришла на 75-80% территории России
06 ноября 2025 в 07:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Около 80% территории РФ покрыто снегом, заявил синоптик

Около 80% территории РФ покрыто снегом, заявил синоптик

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Снежный покров установился на 75-80% территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас уже 75-80% территории страны покрыто снегом. <...> на большей части страны отмечается уже настоящая зима», — сказал Вильфанд ТАСС. По его словам, зима уже охватила Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточную часть Северо-Западного федеральных округов.

Синоптик отметил, что снежный покров установился также в ряде регионов Приволжского федерального округа. Однако центр европейской части России в течение текущей недели останется без снега.

Продолжение после рекламы

В то же время метеоролог Александр Ильин из прогностического центра «Метео» сообщил о возможном приходе арктических холодов в столичный регион 13 ноября. При этом каких-то существенных снегопадов ожидать не стоит, добавил Ильин в беседе с RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал