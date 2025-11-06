Зима пришла на большую часть России

Около 80% территории РФ покрыто снегом, заявил синоптик Фото: Размик Закарян © URA.RU

Снежный покров установился на 75-80% территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас уже 75-80% территории страны покрыто снегом. <...> на большей части страны отмечается уже настоящая зима», — сказал Вильфанд ТАСС. По его словам, зима уже охватила Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточную часть Северо-Западного федеральных округов.

Синоптик отметил, что снежный покров установился также в ряде регионов Приволжского федерального округа. Однако центр европейской части России в течение текущей недели останется без снега.

