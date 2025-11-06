Еврокомиссия предложила покрыть дефицит финансирования Украины за счет общего долга ЕС

Еврокомиссия ищет варианты покрытия дефицита финансирования Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники. Два варианта покрытия дефицита будут изложены в документе, который в ближайшие недели направят европейским столицам.

«Еврокомиссия рассматривает возможность совместного долга и двусторонних грантов для покрытия дефицита финансирования Украины. Еврокомиссия настоятельно рекомендует использовать „репарационный кредит“ в размере 140 миллиардов евро для поддержки военных действий Киева, который в настоящее время заблокирован Бельгией», — пишет издание. Там же сообщили, что альтернативы изложат в «документе о вариантах», подготовленном Еврокомиссией для Киева. Документ планируется направить в столицы европейских государств в течение ближайших недель.

Однако премьер-министр Бельгии пообещал заблокировать схему связанную с «репарационным кредитом». Сделает он это в том случае, если страны ЕС не разделят правовые и финансовые риски, связанные с ним, и не воспользуются российскими суверенными активами, отмечает Euractiv.

