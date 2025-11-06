Цены на такси могут взлететь из-за льгот для пенсионеров
В Совфеде предупредили о росте цен на такси
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Введение льгот на такси для пенсионеров может привести к повышению стоимости перевозок для всех пассажиров. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, комментируя предложение о скидках на услуги такси для людей старшего поколения.
«Просто обязать таксистов делать скидки — нереалистично. Это может ударить по доходу водителей, а в конечном счете — привести к росту цен для всех пассажиров», — заявила сенатор ТАСС. Однако Уваркина подчеркнула, что вопрос предоставления льготного проезда в такси для граждан пенсионного возраста, несомненно важен и обусловлен стремлением улучшить условия жизни людей старшей возрастной категории.
Она отметила, что при рассмотрении вопроса предоставления новых льгот необходимо принять во внимание все особенности и детали, чтобы выработать наиболее сбалансированный подход. Она уточнила, что не каждый региональный бюджет способен выделить многомиллионные компенсации перевозчикам. Наиболее перспективным путем она назвала точечные адресные решения при участии бизнеса, а не единое федеральное решение с высокими бюджетными расходами.
При этом сенатор подчеркнула социальную значимость инициативы: для многих пенсионеров, не имеющих льгот на социальное такси или проживающих в районах со сложной транспортной инфраструктурой, поездки на такси являются необходимостью, например, для посещения поликлиники. «Доступный тариф мог бы стать подспорьем», — заключила Уваркина.
Ранее депутат Государственной Думы, возглавляющий комитет по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, выступил с инициативой о внедрении службам такси программ поощрения постоянных клиентов или иных форм ценовых преференций для граждан, имеющих право на социальные льготы. Подобными преимуществами могли бы воспользоваться такие категории населения, как граждане пенсионного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, а также участники военных действий, передает 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.