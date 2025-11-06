Цены на такси могут взлететь из-за льгот для пенсионеров

В Совфеде предупредили о росте цен на такси Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Введение льгот на такси для пенсионеров может привести к повышению стоимости перевозок для всех пассажиров. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, комментируя предложение о скидках на услуги такси для людей старшего поколения.

«Просто обязать таксистов делать скидки — нереалистично. Это может ударить по доходу водителей, а в конечном счете — привести к росту цен для всех пассажиров», — заявила сенатор ТАСС. Однако Уваркина подчеркнула, что вопрос предоставления льготного проезда в такси для граждан пенсионного возраста, несомненно важен и обусловлен стремлением улучшить условия жизни людей старшей возрастной категории.

Она отметила, что при рассмотрении вопроса предоставления новых льгот необходимо принять во внимание все особенности и детали, чтобы выработать наиболее сбалансированный подход. Она уточнила, что не каждый региональный бюджет способен выделить многомиллионные компенсации перевозчикам. Наиболее перспективным путем она назвала точечные адресные решения при участии бизнеса, а не единое федеральное решение с высокими бюджетными расходами.

Продолжение после рекламы

При этом сенатор подчеркнула социальную значимость инициативы: для многих пенсионеров, не имеющих льгот на социальное такси или проживающих в районах со сложной транспортной инфраструктурой, поездки на такси являются необходимостью, например, для посещения поликлиники. «Доступный тариф мог бы стать подспорьем», — заключила Уваркина.