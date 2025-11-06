Трамп призвал прекратить шатдаун в США

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев немедленно положить конец шатдауну в стране. Об этом он заявил во время завтрака с сенаторами. Глава государства предложил отменить правило филибастера — процедуру, позволяющую меньшинству в сенате блокировать принятие законопроектов.

«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — заявил Трамп, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сохранение этой процедуры грозит параличом конгресса на годы вперед.