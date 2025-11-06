Трамп призвал прекратить шатдаун в США
Трамп возложил вину за произошедшее на демократов
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев немедленно положить конец шатдауну в стране. Об этом он заявил во время завтрака с сенаторами. Глава государства предложил отменить правило филибастера — процедуру, позволяющую меньшинству в сенате блокировать принятие законопроектов.
«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — заявил Трамп, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сохранение этой процедуры грозит параличом конгресса на годы вперед.
Шатдаун в США продолжается с 1 октября и уже стал рекордным по длительности за оба президентских срока Трампа. Основной причиной политического тупика являются разногласия между республиканцами и демократами по вопросу увеличения расходов на здравоохранение, в результате чего сенат 12 раз не смог утвердить бюджет. Шатдаун затронул около 1,4 миллиона государственных служащих, которые либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.
