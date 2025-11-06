Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Волгограде, погиб мужчина: карта атак дронов к 6 ноября

В Волгограде погиб мирный житель в ходе атаки БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С 17:00 (по мск) 5 ноября до полуночи 6 ноября средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами. Больше всего дронов было уничтожено над Воронежской и Ростовской областями — по три аппарата, сообщили в Минобороны.

За это время и текущей ночью опасность атаки БПЛА объявляли в ряде регионов. Среди них: Кабардино-Балкария, Дагестан и Оренбургская область. Кроме того, в Волгоградской области прошла массированная атака беспилотников. В результате этого значительные повреждения получил 24-этажный жилой дом бизнес-класса. Также жертвой ударов стал 48-летний мирный житель. Подробнее об обстановке в регионах — в материале URA.RU.





Условные обозначения

Сводка Минобороны по БПЛА

В период с 17:00 по 00:00 по московскому времени силами дежурных средств ПВО были ликвидированы 16 беспилотников армии Украины над регионами России. Так, по три БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Воронежской и Ростовской областей. По два беспилотника уничтожены над территориями Брянской, Волгоградской областей и Республики Крым. Также еще по одному аппарату сбили над Белгородской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, говорится в telegram-канале ведомства.

Последствия ударов ВСУ в Волгоградской области

В ходе налета беспилотников на Волгоград погиб 48-летний мужчина. Эту информацию подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Также значительные повреждения получил 24-этажный жилой дом бизнес-класса, расположенный по адресу улица Гаря Хохолова, 4. В нем были разрушены балконные конструкции и фасадная часть, выбиты оконные стекла, а также повреждены пять квартир. По данному инциденту проводится расследование.

Кроме того, в нескольких районах областного центра зафиксированы повреждения остекления жилых строений и транспорта. Падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию в промышленной зоны в Красноармейском районе. Подразделения пожарных незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Сейчас специалисты оперативных и муниципальных служб проводят работы по определению масштабов нанесенного ущерба и ликвидации последствий атаки.

По свидетельствам очевидцев происшествия, над городом было зарегистрировано более 30 взрывов. Атака продолжалась в течение нескольких часов, начавшись в 00:40 по местному времени.

Где объявляли беспилотную опасность

Оренбургская область и Республика Дагестан

Власти Оренбургской области предупредили жителей региона об угрозе атак беспилотников. Как заявил глава региона Евгений Солнцев в telegram-канале, населению необходимо проявлять повышенную бдительность и следить за официальными сообщениями областного правительства.

Аналогичное предупреждение поступило от республиканского управления МЧС Дагестана. В 03:28 по местному времени в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и укрыться в комнатах без окон и капитальных стен. В ведомстве также предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета на территории республики.

Кабардино-Балкария

На территории Кабардино-Балкарской Республики объявлен режим беспилотной опасности. Глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале рекомендовал населению внимательно следить за поступающими официальными сообщениями. Помимо прочего, в отдельных районах региона возможны перебои в работе мобильного интернета.