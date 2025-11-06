Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Волгограде, погиб мужчина: карта атак дронов к 6 ноября
В Волгограде погиб мирный житель в ходе атаки БПЛА
С 17:00 (по мск) 5 ноября до полуночи 6 ноября средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами. Больше всего дронов было уничтожено над Воронежской и Ростовской областями — по три аппарата, сообщили в Минобороны.
За это время и текущей ночью опасность атаки БПЛА объявляли в ряде регионов. Среди них: Кабардино-Балкария, Дагестан и Оренбургская область. Кроме того, в Волгоградской области прошла массированная атака беспилотников. В результате этого значительные повреждения получил 24-этажный жилой дом бизнес-класса. Также жертвой ударов стал 48-летний мирный житель. Подробнее об обстановке в регионах — в материале URA.RU.
Условные обозначения
Сводка Минобороны по БПЛА
В период с 17:00 по 00:00 по московскому времени силами дежурных средств ПВО были ликвидированы 16 беспилотников армии Украины над регионами России. Так, по три БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Воронежской и Ростовской областей. По два беспилотника уничтожены над территориями Брянской, Волгоградской областей и Республики Крым. Также еще по одному аппарату сбили над Белгородской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, говорится в telegram-канале ведомства.
Последствия ударов ВСУ в Волгоградской области
В ходе налета беспилотников на Волгоград погиб 48-летний мужчина. Эту информацию подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. Также значительные повреждения получил 24-этажный жилой дом бизнес-класса, расположенный по адресу улица Гаря Хохолова, 4. В нем были разрушены балконные конструкции и фасадная часть, выбиты оконные стекла, а также повреждены пять квартир. По данному инциденту проводится расследование.
Кроме того, в нескольких районах областного центра зафиксированы повреждения остекления жилых строений и транспорта. Падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию в промышленной зоны в Красноармейском районе. Подразделения пожарных незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Сейчас специалисты оперативных и муниципальных служб проводят работы по определению масштабов нанесенного ущерба и ликвидации последствий атаки.
По свидетельствам очевидцев происшествия, над городом было зарегистрировано более 30 взрывов. Атака продолжалась в течение нескольких часов, начавшись в 00:40 по местному времени.
Где объявляли беспилотную опасность
Оренбургская область и Республика Дагестан
Власти Оренбургской области предупредили жителей региона об угрозе атак беспилотников. Как заявил глава региона Евгений Солнцев в telegram-канале, населению необходимо проявлять повышенную бдительность и следить за официальными сообщениями областного правительства.
Аналогичное предупреждение поступило от республиканского управления МЧС Дагестана. В 03:28 по местному времени в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и укрыться в комнатах без окон и капитальных стен. В ведомстве также предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета на территории республики.
Кабардино-Балкария
На территории Кабардино-Балкарской Республики объявлен режим беспилотной опасности. Глава региона Казбек Коков в своем telegram-канале рекомендовал населению внимательно следить за поступающими официальными сообщениями. Помимо прочего, в отдельных районах региона возможны перебои в работе мобильного интернета.
Также он привел подробные правила поведения при обнаружении БПЛА. Так, если вы оказались очевидцем падения беспилотника или обнаружили дрон либо его фрагменты на земле, то не следует приближаться к объекту и не прикасаться к нему. По возможности нужно оповестить находящихся поблизости людей об опасности и незамедлительно передать информацию в компетентные органы, указав место и время обнаружения аппарата. Кроме того, в непосредственной близости от БПЛА запрещается использовать телефоны и другие средства связи. Также запрещена фото- и видеосъемка дронов и текущей ситуации и размещение этих материалов в интернете.
