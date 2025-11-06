Взрыв на химзаводе в США привел к утечке аммиака Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мощный взрыв произошел на заводе по производству водородной и азотной продукции CF Industries в городе Язу-Сити штата Миссисипи. В результате инцидента произошла утечка аммиака, власти распорядились об эвакуации жителей ближайших районов.

«Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи. Жителям ближайших районов приказали эвакуироваться», — сообщил telegram-канал Shot. Местные жители в социальных сетях писали, что почувствовали ощутимый толчок от взрыва, после чего в воздухе появился сильный химический запах.

Информации о пострадавших пока не поступало. Над заводом поднялось высокое облако оранжевого пара.

Там же отметили, что взрыв произошел на заводе по производству водородной и азотной продукции CF Industries в городе Язу-Сити. В нем проживает около 10 000 человек.

Гражданам, проживающим в районах, прилегающих к территории происшествия, выдано распоряжение об эвакуации. Остальным горожанам было рекомендовано держать оконные проемы закрытыми и воздержаться от выхода из помещений.

На место прибыли сотрудники департамента качества окружающей среды штата Миссисипи (MDEQ). Продолжается мониторинг воздуха. Он будет вестись столько, сколько потребуется, пишет WJTV. Как заявил губернатор Тейт Ривз, произошла утечка безводного аммиака, токсичное вещество, которое может вызвать раздражение глаз и легких.