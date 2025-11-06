Легенда футбола Том Брэди воскресил питомца с помощью клонирования

Легенда НФЛ Том Брэди клонировал свою собаку Фото: Размик Закарян © URA.RU

Легендарный квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди клонировал свою умершую собаку с помощью биотехнологической компании Colossal Biosciences, в которую он инвестировал. Об этом сообщил The Guardian.

«Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи перед ее кончиной», — переедает слова Брэди издание. Он отметил, что нынешний питомец семьи по кличке Джуни является клоном покойной собаки Луа, которая умерла в 2023 году.

Спортсмен подчеркнул, что испытывает глубокую привязанность к собакам. По его словам, домашние животные имеют огромное значение как для него самого, так и для членов его семьи.

Брэди завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года, заявив о принятии окончательного решения покинуть НФЛ. За время выступлений 48-летний спортсмен семь раз выигрывал Супербоул — главный трофей американского футбола. Пять раз экс-квотербек признавался самым ценным игроком финального матча чемпионата. Брэди считается одним из величайших игроков в истории лиги.