Экс-министру Улюкаеву перед приговором сделали романтический подарок. ФОТО

Экс-министру Экономразвития Алексею Улюкаеву подарили цветы. Это случилось в пятницу, 15 декабря, на заключительном заседании суда по делу о взятке размером в 2 млн долларов. Обвиняемый получил от своей поклонницы букет белых роз, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.
«Улюкаев также сказал журналистам, что ему прислали посылку, но получить он ее не может. Также ему передали, что «монастырские будут за него молиться». Позже он уточнил, что имел в виду неких «добрых людей». Подсудимый говорит, что верит в добро, правду и справедливость, — сообщает корреспондент агентства.
«Планирую в любом случае жить долго и счастливо», — сказал Улюкаев репортерам.
Напомним, что гособвинение запросило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, прокурор попросил выписать подсудимому штраф, равный пятикратному размеру взятки (это 500 миллионов рублей), а также лишить экс-министра всех госнаград.
Ранее «URA.RU» сообщало, что перед началом заседания по делу Улюкаева перед зданием суда произошла драка. Представители прессы не поделили выгодное место для съемки, и один журналист ударил в лицо оператора с конкурирующего телеканала и сломал ему камеру.